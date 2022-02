F1, Tost: "Tsunoda non sottovaluta più la preparazione"

ROMA - Durante la pausa invernale - tramite i social dei piloti - abbiamo scoperto nel dettaglio come ci si prepara a guidare le vetture della Formula 1 . Le sollecitazioni fisiche nell'abitacolo possono infatti arrivare fino a 6 g, il che vuol dire che - per esempio - alla Prima variante di Monza il pilota viene sottoposto a una forza gravitazionale pari a sei volte quella terrestre . Per sopportare tutto ciò, i piloti devono dunque allenarsi. Un aspetto che, dice Franz Tost (team principal AlphaTauri) a "racingnews365.com", viene sottovalutato, anche da Yuki Tsunoda : "Tutti i giovani piloti, compreso Tsunoda, prendono sottogamba la preparazione. Yuki ha avuto problemi l'anno scorso, ma quest'anno ha lavorato molto".

Le differenze con il passato

Per non far sì che i giovani piloti mettano a repentaglio la propria salute, Tost ha un metodo: "A loro dico sempre ‘Ora inizierà il lavoro vero. Tutto quello che avete fatto prima è stato come andare all’asilo. Ora dovete iniziare a essere disciplinati’". D'altro canto, però, il team principal di AlphaTauri si rende conto di una cosa: "Dieci o quindici anni fa era più facile. I piloti avevano a disposizione molti più test e queste macchine sono più veloci. Oggi si deve andare di più in palestra, si deve lavorare sul fisico". Un aspetto che ha cambiato radicalmente l'immagine del pilota di Formula 1 nell'immaginario collettivo, ora consapevole del grande lavoro dietro la "semplice" guida.