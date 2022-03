Kvyat: "Ingiusto escludere noi russi dalle competizioni"

ROMA - Mentre la FIA sta in queste ore decidendo la sorte dei piloti russi all'interno delle competizioni automobilistiche, Daniil Kvyat, ex pilota russo di Formula 1 per la Toro Rosso, critica la scelta del Comitato olimpico internazionale di escludere di fatto tutti gli atleti russi. "Lo sport - ha detto sui social Kvyat - dovrebbe restare lontano dalla politica. Vietare alle squadre e agli atleti russi di partecipare alle competizioni sportive non è la soluzione giusta. Va contro i principi dello sport: unità e pace. Chi altri se non noi atleti può aiutare a unire le nazioni?".