F1, maxi rinnovo in arrivo per Verstappen: sul piatto 40 milioni di dollari

ROMA - Max Verstappen avrebbe già firmato un rinnovo del suo contratto con la Red Bull. La notizia arriva direttamente dall'Olanda, con il "De Telegraaf" che riporta anche la cifra di questo nuovo accordo, che ammonterebbe a 40 milioni di dollari (36 milioni di euro) all'anno per quattro anni a partire dal 2023, la cifra più alta nella storia del Circus. Un sodalizio, questo tra l'olandese e la casa di Milton Keynes, che continua dal 2015, quando Helmut Marko si prese il rischio di lanciarlo, non ancora maggiorenne, in Formula 1. L'annuncio ufficiale della firma, sempre secondo il portale olandese, è atteso per domani.