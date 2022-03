F1, Russell: "Non penso al titolo, la preparazione sarà fondamentale"

ROMA - Con la Formula 1 che si avvicina al suo debutto stagionale, le scuderie stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di volare in Bahrain. Tra i piloti e il tanto atteso primo Gran Premio, ci sono però i test ufficiali da affrontare: un'ulteriore occasione per limare aerodinamica e assetto generale. Nella tre giorni di prove a Barcellona diverse vetture hanno mostrto un'affidabilità notevole, come la Ferrari e la Mercedes, che a fianco di Hamilton schiererà quest'anno George Russell per puntare al titolo. "Non penso alla vittoria - afferma però l'ex Williams - e non guardo al titolo. D'altro canto, la mentalità del pilota non cambia dai test alle gare. Al momento ci concentriamo sulla preparazione, che sarà una componente importante lungo il 2022".