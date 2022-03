F1, ufficiale: Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2028

ROMA - "Dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale di Formula 1 nel 2021, Max Verstappen ha firmato un'estensione del contratto a lungo termine che manterrà il 24enne pilota olandese con l'Oracle Red Bull Racing Team, in esclusiva, fino alla fine del 2028". Così la Red Bull in un comunicato ufficiale annuncia il rinnovo di Max Verstappen fino al 2028, per una cifra vicina pari a 40 milioni di dollari l'anno, che equivalgono a circa 36 milioni di euro. Così il campione in carica di Formula 1 percepirà complessivamente nei cinque anni successivi ben 180 milioni di euro dalla scuderia di Milton Keynes.