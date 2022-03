F1, Ralf Schumacher sul licenziamento di Mazepin: "Unica opzione giusta"

ROMA - Arrivano i primi commenti sul licenziamento di Nikita Mazepin. Il pilota russo non correrà con la Haas in Formula 1 quest'anno per via degli scontri che stanno avvenendo in Ucraina: "È un peccato per Nikita, perché non può farci niente e non centra assolutamente nulla - ha dichiarato Ralf Schumacher, zio di Mick, l'ex compagno di squadra del moscovita - mi rendo conto che sia una situazione difficile, ma la separazione è l’unica opzione giusta. Da un punto di vista sportivo, questa può essere anche una decisione buona per la squadra. Si doveva arrivare a questa separazione soprattutto per due motivi: uno è la pressione dall’esterno, l’altro è il fatto che Haas è una squadra statunitense".