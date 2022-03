F1, Gene Haas: "Uralkali via per effetto della guerra"

ROMA - Allo scoppio della guerra in Ucraina, i riflettori dell'opinione pubblica in Formula 1 si sono immediatamenti accesi sulla Haas . Il teams statunitense, fondato dall'ex pilota Gene Haas , aveva infatti come title sponsor l'azienda mineraria russa Uralkali , al cui comando c'è Dmitry Mazepin, padre di Nikita Mazepin. La Haas, mentre si stavano svolgendo i test a Barcellona, ha tempestivamente rimosso tutte le insegne russe dalla propria livrea , nonché il logo della stessa Uralkali. "Haas - ha detto il fondatore della scuderia ad "Associated Press" - è sempre stato lo sponsor principale della scuderia. Le critiche dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia stavano diventando insostenibili. I nostri sponsor non potevano tollerare tutto questo ".

Sulla questione economica

Nonostante la FIA avesse dato poi il permesso a Nikita Mazepin di gareggiare come neutrale, la Haas ha comunque deciso di lasciare a piedi il pilota russo. Ora per la Haas si apre un nuovo capitolo, con Gene Haas che respinge i dubbi su una mancanza di liquidità dopo l'addio di Uralkali: "Non so perché si è detto che eravamo diventati un team russo. Sull'assetto finanziario posso dire che non siamo in crisi. Naturalmente vorremmo poter contare su più fondi, ma attualmente abbiamo il controllo della situazione". La scuderia motorizzata Ferrari dovrebbe a breve annunciare il sostituto di Mazepin, con il pole il brasiliano Pietro Fittipaldi. Sullo sfondo, Antonio Giovinazzi spera però in una chiamata dal team principal della Haas, Gunter Steiner