F1, Domenicali: "Gp di Imola è la storia del nostro sport"

ROMA - È ufficiale: l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà nel calendario della Formula 1 fino al 2025. L'accordo, rivelato ieri sera, è stato reso noto dallo stesso Circus, che riporta anche le parole del suo presidente Stefano Domenicali, che commenta così il rinnovo del Gran Premio dell'Emilia Romagna : "Imola è un circuito iconico ed è parte della nostra storia, specie da quando ha ospitato due gare durante la pandemia. È un momento d'orgoglio per i fan italiani vedere questo fantastico circuito nei calendari del futuro. Voglio ringraziare tutte le autorità e coloro che hanno permesso la realizzazione di questo accordo. Non vediamo l'ora di tornare ad Imola ad aprile (22-24 aprile, ndr) per emozionare i nostri fan".