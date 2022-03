F1, Wolff: "'Drive to Survive'? La odio, distorce la realtà dei fatti"

ROMA - Ci si avvicina al lancio della quarta stagione di " Drive to Survive ", serie Netflix che rivela i dietro le quinte della Formula 1 . L'11 marzo la piattaforma streaming metterà infatti online gli episodi, che però raccolgono già le prime critiche, come quelle mosse da Toto Wolff , team principal della Mercedes, dalle colonne di "indipendent.ie": " Ho guardato i primi due episodi e già lo odio . Siamo come concorrenti e questo è aumentato gradualmente. Agli occhi di un pubblico giovane diventi così famoso in tutto il mondo. La Formula 1, nonostante sia globale, non ha mai avuto successo negli USA, poi è arrivata Liberty Media (casa di produzione, ndr), è arrivato Netflix e c'è stato uno slancio. Ma è spaventoso vedere quanto gli abbiamo permesso di entrare nelle nostre cose ".

Sul Gp di Russia

"Il montaggio - continua infatti Wolff - è stato fatto in modo da creare scene mai accadute nella realtà: è una nuova dimensione". Naturalmente, però, tutto questo ha fatto appassionare alle gare una fascia di popolazione molto giovane, prima esclusa a priori: "Ecclestone - continua Wolff - diceva che non gli interessavano i giovani perché non potevano comprare i Rolex, gli orologi del nostro sponsor. Ora tutto è cambiato con i social". Infine, il manager austriaco commenta la decisione della FIA di interrompere i rapporti commerciali con il comitato organizzatore del Gran Premio di Russia: "Sono triste per il pubblico russo e per una parte di popolazione che non ha alcun interesse nella geopolitica. La Formula 1 è guidata fagli interessi economici, ma c'è un limite a tutto".