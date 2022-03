F1: Briatore è vicino al ritorno nel Circus, per l'ex Renault pronto un ruolo da consulente

ROMA - Flavio Briatore sarebbe a un passo dal ritorno in Formula 1. La notizia arriva dall'Olanda, con il "De Telegraaf" che va a riportare come l'ex team manager dei team Benetton e Renault sarebbe pronto a un ruolo di consulenza. Nello specifico, l'imprenditore si andrebbe ad occupare della mediazione tra il Circus e i diversi comitati promotori dei vari Gran Premi. Il portale olandese cita come fonte un portavoce della Formula 1 che afferma: "Flavio Briatore continuerà, nella veste di ambasciatore di lunga data del Mondiale, a sostenerci nelle relazioni con promotori e sponsor, attuali e potenziali, e nella ricerca di nuove partnership commerciali, in modo da poter far crescere ancor più il nostro sport".