F1, ufficiale: Kevin Magnussen in Haas al posto di Mazepin

ROMA - Kevin Magnussen sarà un pilota della Haas in Formula 1. L'annuncio ufficiale arriva a pochi giorni dall'allontanamento di Nikita Mazepin, deciso dopo l'evolversi del conflitto russo-ucraino. Il pilota danese torna nella scuderia statunitense e farà coppia con Mick Schumacher. Grande soddisfazione per il team principal Gunther Steiner dopo l'annuncio: "Quando abbiamo avuto la necessità di cercare un sostituto per Mazepin, siamo andati dritti su Kevin, perché è uno che può darci un valore aggiunto, per non parlare della sua esperienza in Formula 1. Fittipaldi? Pietro è un giovane di talento e avrà grandi opportunità, per esempio quella di guidare la Haas VF-22 nel giorno di apertura dei test in Bahrain".