F1, test Bahrain 2022: Gasly e le Ferrari davanti nel day-1

SAKHIR - Pierre Gasly chiude con il miglior tempo la prima giornata di test della Formula 1 in Bahrain. Il francese di AlphaTauri, con il tempo di 1:33.902, precede le due Ferrari di Carlos Sainz, che ha girato al pomeriggio, e Charles Leclerc, il quale aveva chiuso davanti a tutti nella mattinata sul circuito di Sakhir. Seguono l'Aston Martin di Lance Stroll e la Williams di Alexander Albon. Sesto tempo per la McLaren di Lando Norris, mentre Lewis Hamilton, che ha girato in mattinata con la sua Mercedes, chiude con l'undicesimo crono.