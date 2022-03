F1, Hamilton: "Io e Verstappen non siamo amici, ma c'è rispetto"

Le parole di Hamilton

In un’intervista agli inglesi di Sky Sports, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: “Tra me e Max le cose sono normali. Ci siamo rivisti nel paddock ed è tutto ok. E’ importante fare attenzione a ciò che scrivono i media perché solitamente creano storie più drammatiche per i tifosi. Verstappen ed io condividiamo l’amore per i motori ma per vincere bisogna essere spietati - ha ammesso Lewis - In pista non possono esserci amici, tuttavia quando si scende dalla macchina è fondamentale che ci sia rispetto”. Così il pilota di Stevenage, che in tutta onestà ha spiegato come stanno le cose e non vede l'ora di prendersi la rivincita sul rivale in occasione della nuova stagione di Formula 1.