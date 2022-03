F1, Gp Bahrain in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - La Formula 1 riparte dal Gran Premio del Bahrain , primo appuntamento stagionale. Tante le incognite per il 2022, con il nuovo regolamento e delle monoposto molto diverse da quelle dell'anno scorso. Max Verstappen difende il titolo conquistato a dicembre scorso, mentre Lewis Hamilton cerca la rivincita e la Ferrari prova a dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nei test. Si parte venerdì 18 marzo con le prove libere 1 alle ore 13 mentre le seconda sessione è prevista alle 16. Sabato si comincia con le prove libere 3 per le 13 con le qualifiche previste alle 16. L'appuntamento con la gara è fissata domenica 20 marzo e alle ore 16.

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili in differita in chiaro su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire LIVE qualifiche e gara.

Il programma completo con gli orari:

Venerdì 18 marzo

PL1: 13:00

PL2 16:00

Sabato 19 marzo

PL3: 13:00

Qualifiche: 16:00

Domenica 20 marzo

Gara: 16:00