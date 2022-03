F1, Hamilton: "L'ottavo titolo sarebbe tutto per me"

ROMA - Una dichiarazione d'intenti per entrare nella storia. Lewis Hamilton lancia la sfida a Max Verstappen da Dubai, dove è intervenuto in un'incontro per Expo 2020. Il pilota inglese ha detto: "Per me vincere l'ottavo titolo sarebbe tutto. È impossibile conoscere il futuro e come ci si sentirebbe a vincere otto mondiali. Sarebbe però sconvolgente fare qualcosa che non è mai riuscita a nessuno. Sono tornato per questo". I test pre-season hanno però visto una Mercedes non sempre costante e Hamilton sottolinea: "I test sono stati difficili. Molte auto sembravano veloci. La Red Bull sembra incredibilmente veloce al momento. Ma noi abbiamo il team migliore".