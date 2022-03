F1, Bottas su 'Drive to Survive': "Non ho visto nessun episodio"

ROMA - Sta facendo parlare molto di sé la quarta stagione di "Drive to Survive", serie Netflix che racconta i retroscena della Formula 1. Tra gli altri temi, nella scorsa stagione ha tenuto banco la vicenda di Valtteri Bottas che, dopo sette anni di Mercedes, è passato ora all'Alfa Romeo. L'ottavo episodio della serie ("Dances With Wolff"), racconta proprio della decisione del team principal austriaco. Intervistato durante i test ufficiali in Bahrain, Bottas ha detto: "Non ho visto niente, quindi non so in realtà cosa si mostri. Ovviamente, si prendono pezzi da diverse gare e varie situazioni, quindi non posso davvero dire molto. In generale non mi piace molto guardarmi in TV".