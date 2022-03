F1, Ricciardo negativo al Covid: potrà correre in Bahrain

ROMA - Daniel Ricciardo è guarito dal Covid ed è pronto a correre per il Gran Premio del Bahrain. Il pilota australiano della McLaren si è dunque ristabilito e ora non gli resta che scaldare i motori verso il suo esordio stagionale. La scuderia della Papaya tira così un sospiro di sollievo dopo le preoccupazioni sia per la salute del suo pilota, che per il pensiero di dover affontare la prima gara della Formula 1 con il solo Lando Norris in pista. Ricciardo era risultato positivo lo scorso sabato, traendo il lato positivo da questa vicenda: "Meglio questo weekend che il prossimo", aveva infatti detto.