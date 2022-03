F1, Wolff si racconta: dalle umiliazioni a scuola ai trionfi con la Mercedes

ROMA - Alcuni traumi infantili rimangono sopiti nella nostra memoria, non ci abbandonano mai e ci influenzano in maniera spesso inconscia. Anche nell'armadio di Toto Wolff ci sono scheletri che non possono essere rimossi e lo confessa in un'intervista edita dal "Times". "Avevo 12 anni, ero in aula al 'Lycée Francais' e il preside mi ha convocato nel suo ufficio. Nonostante la scuola avesse sollecitato i miei genitori, le tasse di me e mia sorella di 10 anni non erano state ancora pagate", ricorda Wolff. Che continua: "Ho ancora negli occhi l'umiliazione di dover prendere tutte le mie cose dalla classe e andarmene tra le risate beffarde dei miei compagni. Cercare aiuto per migliorare la mia salute mentale mi aiuta a sbloccare un potenziale altrimenti soffocato dalla sofferenza".