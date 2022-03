F1, Norris: "Speriamo in una McLaren migliore, ma ora tocca a me"

ROMA - Lando Norris punta alla Formula 1 con l'entusiasmo di chi ha imparato una severa lezione: avere fiducia nel proprio team . Il pilota della McLaren, infatti, non aveva ascoltato le istruzioni della sua scuderia e al Gran Premio di Russia la vittoria è sfumata: "Ho imparato tanto da quella gara. Ma lì ho scoperto - dice Norris al "The Guardian" - di essere pronto per vincere". Il passato però è lontano e il futuro è vicino, con il Gran Premio del Bahrain che incombe: "Speriamo di avere un'auto leggermente più veloce quest'anno. Ma ora dipende solo di me e cercherò di mostrare a tutti il mio lato ??migliore, che sono abbastanza bravo da sfidare Hamilton e Verstappen".

Questione di chimica

Tanto dei risultati in pista in Formula 1 passa dall'alchimia che pilota e team riescono a costruire fra loro. Un aspetto che Norris non tralascia, nonostante i suoi 22 anni: "Recentemente ho girato molto per il nostro quartier generale di Woking al mattino. Volevo vedere come stavano tutti. E questa è una cosa molto importante per me, perché un pilota deve stringere un legame con i propri tecnici per provare ad essere vincenti in pista". Nel frattempo, Norris si prepara a concretizzare sull'asfalto i buoni segnali che la McLaren ha inviato durante i test pre-season. Magari provando a migliorare il sistema di frenata, non proprio affidabile nei test in Bahrain.