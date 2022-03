F1, Horner punge Wolff: "Io sempre tra pista e fabbrica, lui a Monaco come un esule fiscale"

ROMA - Fra i due non c'è mai stato buon sangue e l'epilogo di Abu Dhabi dell'anno scorso ha acuito questo rapporto conflittuale. Christian Horner e Toto Wolff, team principal rispettivamente di Red Bull e Mercedes, si stuzzicano di continuo nelle loro interviste. L'ultimo a farlo è stato il britannico di Milton Keynes che in un'intervista al "Daily Mail" ha detto: "Se non sono in pista, sono in fabbrica. Non vivo a Monaco come un esule fiscale e non gestisco la mia squadra a distanza. Wolff viene dalla finanza e vede solo il bilancio. I suoi risultati sono frutto di questa mentalità. Non so se ha la stessa passione di un pilota: se tra dieci anni sarà ancora in Formula 1 o si ritirerà sul suo yacht di lusso".