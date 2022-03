F1, Verstappen: "Abu Dhabi? Non serviva il report per capire"

ROMA - Max Verstappen e Lewis Hamilton oggi non hanno parlato insieme nella conferenza stampa che apre il Gran Premio del Bahrain . Ma le domande a cui sono stati sottoposti sono state le stesse, prima su tutte la questione del report FIA sulla gara di Abu Dhabi dell'anno scorso , che ha dato all'olandese della Red Bull lo scettro di campione del mondo. " Non credo ci sia bisogno del report per capire cosa sia successo . Se le cose potranno essere capite meglio, allora benissimo. Ma vedremo come vanno le cose", ha detto Verstappen. Con Hamilton che gli risponde così: "Non vedo l'ora di vederlo. È importante far sapere che la Formula 1 è trasparente e il presidente della FIA è d'accordo con me".

Hamilton e Verstappen sui test

Per quanto riguarda i test della Red Bull, Max Verstappen ha detto: "I test siano andati bene e ci hanno dato fiducia, ma è ancora presto. Cercheremo di stare davanti. Forse non vedremo molto spesso i tecnici della Honda, ma ci forniscono sempre supporto. Il motore è molto promettente, ma non è mai sufficiente: dobbiamo sempre migliorarci". Questo invece il punto di vista di Hamilton: "Anche per me i test sono andati bene. È stato sorprendente vedere le nuove macchine. Stiamo scoprendo pian piano il tutto, ma non mi aspetto grandi progressi dai test. Ci sono nuovi componenti e un nuovo motore e abbiamo lavorato sulla messa a punto, ma scopriremo solo in pista come stiamo messi".