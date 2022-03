F1 Gp Bahrain, diretta qualifiche: dove vederle in tv

SAKHIR - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Bahrain, primo appuntamento della nuova stagione che segna il via alla nuova era della Formula 1. La terza sessione di prove libere del Gran Premio sono in programma alle ore 13, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16, con entrambe le sessioni che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), con le qualifiche visibili anche in differita alle ore 21:30 su TV8. La gara, invece, è in programma domani, domenica 20 marzo, alle ore 16.