F1 Gp Bahrain, Verstappen: "Abbiamo faticato a trovare bilanciamento"

SAKHIR - La prima pole position della stagione 2022 di Formula è andata a Charles Leclerc, che nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain ha chiuso davanti a tutti in 1:30.558. In seconda posizione, Max Verstappen, che al termine della sessione non è riuscito a nascondere un po' di amarezza: "È difficile dire se avessi ancora del margine. Nel Q2 siamo andati piuttosto bene, mentre nel Q3 abbiamo faticato un po' nel trovare il bilanciamento. Siamo andati un po' a corrente alternata oggi. La macchina non è fantastica ma nemmeno troppo male, altrimenti non ci saremmo trovati in questa posizione. Sicuramente ci sono alcune cose da migliorare".