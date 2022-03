F1 Bahrain, Hamilton: "Red Bull e Ferrari fanno campionato a parte"

SAKHIR - Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1, hanno restituito una Mercedes in difficoltà. Lewis Hamilton ha infatti conquistato la quinta posizione a quasi sette decimi dalla pole di Charles Leclerc. Un risultato che è in linea con le difficoltà palesate dalle Frecce d'Argento nel corso delle ultime prove: "Non posso dire che sono sollevato, ma in generale sono molto contento della giornata odierna considerando quello che abbiamo passato nelle ultime settimane, le difficoltà ed i problemi che abbiamo avuto con la macchina. Il quinto tempo di oggi fa capire come chi ci precede faccia parte di un altro campionato, per questo motivo sono contento di dove ci troviamo oggi", il suo commento al termine della sessione.