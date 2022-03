F1 gara Gp Bahrain: orario e dove vederla in tv

SAKHIR - Scatta finalmente il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della nuova stagione che segna il via alla nuova era della Formula 1. La gara prenderà il via nella giornata di oggi, domenica 20 marzo, alle ore 16, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Il Gran Premio sarà inoltre visibile in differita alle ore 21:30 su TV8. Tutto pronto dunque per la prima gara del 2022, che si prospetta molto avvincente. Pole position per Charles Leclerc, a bordo della Ferrari, che condividerà la prima fila con Max Verstappen.