F1, Gp Bahrain: doppietta Ferrari nel deserto. Leclerc trionfa davanti a Sainz, 3° Hamilton

SAKHIR - Inizio di stagione da sogno per la Ferrari, grande protagonista del Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di F1. La vittoria è andata a Charles Leclerc, che ha beneficiato della partenza dalla pole position e si è difeso alla grande dagli attacchi di Max Verstappen. Il monegasco potrebbe rischiare grosso a meno di 10 giri dalla fine, al termine del regime di Safety Car (in pista dopo che la monoposto di Gasly ha preso fuoco), ma si comporta in maniera perfetta e blinda la prima posizione. Secondo posto per Carlos Sainz, che confeziona una splendida doppietta Ferrari guadagnando la posizione proprio negli ultimi giri. Max Verstappen, dopo aver stretto i denti a lungo, cede a pochi giri dalla fine ed è costretto al ritiro. Ad approfittarne è lo spagnolo, protagonista di una gara solida e senza sbavature. Completa il podio Lewis Hamilton, che beneficia del ritiro di Sergio Perez. Neppure l'altra Red Bull riesce infatti a tagliare il traguardo a causa di un problema al motore nel finale. In Top 5 anche Russell ed il sorprendente Magnussen.