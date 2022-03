F1 Gp Bahrain, Verstappen: "Sono deluso, fa male perdere tanti punti"

SAKHIR – Non ha molta voglia di parlare Max Verstappen, grande deluso del Gran Premio del Bahrain. Il pilota Red Bull, dopo aver occupato la seconda posizione alle spalle di Charles Leclerc per tutta la gara, è stato infatti costretto al ritiro a pochi giri dal termine. Ai microfoni di Sky Sport ha quindi espresso tutta la sua amarezza ed il suo disappunto per aver terminato in questa maniera la prima gara dell’anno: “Sono deluso, nello scenario peggiore avremmo chiuso secondi. Perdere così tanti punti è doloroso” ha spiegato l’olandese, visibilmente demoralizzato.