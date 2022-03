F1 GP Bahrain, Hamilton: "Complimenti alla Ferrari"

SAKHIR – Giornata agrodolce per Lewis Hamilton nel Gran Premio del Bahrain. Il britannico non ha infatti brillato a bordo della sua Mercedes e sia la Ferrari che la Red Bull sono apparse superiori. Tuttavia ha comunque tagliato il traguardo come terzo, salendo sul gradino più basso del podio e conquistando punti importanti in ottica classifica generale. Proprio per questo, il sette volte campione del mondo non può lamentarsi quest’oggi, pur augurandosi che il Gp del Bahrain sia solamente un punto di partenza da cui migliorare. Al termine della gara sul circuito di Sakhir, Hamilton ha condiviso le sue sensazioni.