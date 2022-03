F1, Vettel ancora positivo: Hulkenberg vola a Jeddah

ROMA - L'Aston Martin si prepara a fare a meno di Sebastian Vetttel anche per il Gran Premio dell'Arabia Saudita . Il quattro volte campione del mondo infatti è ancora alle prese con il Covid e il suo sostituto, Nico Hulkenberg, è volato a Jeddah, pronto a gareggiare di nuovo al suo posto . Un avvio decisamente non buono questo dell'Aston Martin che - al di là dell'assenza del suo pilota di punta - si è rivelata finora poco competitiva in Formula 1 , a differenza di scuderie come l' Alfa Romeo o la Haas , che con il motore Ferrari hanno dato l'idea di essere nettamente più veloci, persino della McLaren.

L'annuncio della Aston Martin

A comprovare questa tesi c'è la prestazione opaca di Lance Stroll in Bahrain, arrivato solo dodicesimo, alle spalle dell'esordiente Zhou e di Mick Schumacher. Ora l'Aston Martin si prepara a un altro weekend senza il tedesco quattro volte iridato e annuncia su Twitter: "Sebastian Vettel non è ancora negativo al test Covid, richiesto per volare al Gran Premio dell'Arabia Saudita. Nico Hulkenberg sarà a Jeddah per sostituire Vettel, se necessario. Ritarderemo la nostra decisione finale fino a venerdì per fornire al nostro pilota tutte le opportunità per gareggiare".