F1, Hamilton: "Non credo ci sarà tanta differenza con il Bahrain"

ROMA - Il podio concquistato in Bahrain non illude Lewis Hamilton. Il pilota di punta della Mercedes è infatti arrivato sul podio solo grazie al forfait di entrambe le Red Bull e non nasconde la fibrillazione nel box delle Silver Arrows. L'obiettivo è porre rimedio ai problemi riscontrati nella prima tappa della stagione: "C’è stato sicuramente un grande lavoro negli ultimi giorni. Il team - ha detto il britannico nella conferenza stampa di oggi - ha lavorato a testa bassa per esaminare tutti i dati e tutt’ora stiamo cercando di capire i problemi, ma ne abbiamo consapevolezza. Tre giorni però sono pochi e non immaginiamo una grande differenza dal Bahrain. Ma provare qualcosa di nuovo è entusiasmante".