F1, rassicurazioni dal governo locale: Gp Arabia Saudita confermato

ROMA - Dopo l'attacco missilistico a un deposito di idrocarburi Aramco a cavallo tra le prove libere 1 e la seconda sessione di questo pomeriggio, è arrivato il disco verde dalle autorità locali: il Gran Premio dell'Arabia Saudita si svolgerà regolarmente. Questa sera, tutti i team principal, i piloti e lo staff della Formula 1 sono stati convocati dal presidente Stefano Domenicali, che ha rassicurato tutti. Anche ai microfoni di Sky Sport il manager italiano si è mostrato sereno: "Vogliamo tenere aggiornati e informati tutti. È sicuro correre per questo siamo qui". Parole riprese dal team principal della Mercedes, Toto Wolff, che ha aggiunto: "Qui siamo al sicuro e protetti. Abbiamo parlato con il ministero dello Sport. E ho deciso per me e per la mia famiglia di rimanere qui per fare le gare".