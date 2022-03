F1, Gp Arabia Saudita. Perez: "Non pensavamo di battere la Ferrari"

JEDDAH – Non poteva esserci risposta migliore al disastro del Bahrain per la Red Bull. Sergio Perez ha infatti conquistato la pole position nel Gp dell’Arabia Saudita, mettendosi alle spalle le due Ferrari. Un risultato incredibile per il messicano, alla prima pole in carriera, e che fa bene al morale della scuderia. “Non pensavamo di battere la Ferrari in qualifica. Speriamo di poter vincere anche domani – ha dichiarato Perez, che riguardo il giro ha poi ammesso – Se ne facessi altri mille non riuscirei a farne un altro così”.