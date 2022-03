F1 gara Gp Arabia Saudita: orario e dove vederla in tv

JEDDAH - Tutto pronto per il via del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento della nuova stagione di Formula 1. La gara prenderà il via nella giornata di oggi, domenica 27 marzo, alle ore 19, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Il Gran Premio sarà inoltre visibile in differita alle ore 21:30 su TV8. A scattare dalla prima posizione sarà a sorpresa Sergio Perez (Red Bull), che con un fantastico giro ha beffato di 25 millesimi Charles Leclerc (Ferrari). In seconda fila, l'altro ferrarista Carlos Sainz e il campione in carica Max Verstappen. Solo 14esimo Lewis Hamilton.