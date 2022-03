F1, GP Arabia Saudita. Leclerc: "Battaglia dura ma corretta, c'è rispetto con Verstappen"

JEDDAH - Una vittoria sfumata solo nel finale, ma comunque un secondo posto nel segno della continuità dopo la vittoria all'esordio. Questo il bottino raccolto da Charles Leclerc , secondo al traguardo nel GP di Arabia Saudita alle spalle di Max Verstappen, che è riuscito a sopravanzare i ferrarista nel finale. "Mi sono davvero divertito. Sono battaglie dure ma corrette, e tutte le gare dovrebbero essere così. Sono deluso ma è stato divertente. Noi eravamo più veloci in curva ma perdevamo in rettilineo perché avevamo più carico. Lui ha fatto un grande lavoro, è stata una bella gara", il commento di Leclerc.

"Ultima curva? Strategia"

Leclerc ha anche commentato la gestione dell'ultima curva, in cui sembrava che nessuno volesse passare per non concedere il drs all'avversario sul rettilineo principale: "Era una strategia, ma non è stato sufficiente. C’è sempre stato rispetto reciproco. Abbiamo gareggiato su un circuito cittadino, abbiamo corso rischi: ovvio che ci sia rispetto".