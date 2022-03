F1, Horner: "La sfida tra Ferrari e Red Bull continuerà nelle prossime gare"

ROMA - "Le prime due gare hanno restituito una bellissima lotta tra due squadre, la Ferrari è velocissima e ci aspettiamo che questa sfida prosegua nelle prossime gare". Christian Horner si è mostrato soddisfatto dopo la vittoria di Max Verstappen al Gran Premio dell'Arabia Saudita , secondo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il team principal della Red Bull ha evidenziato come Ferrari e Red Bull potrebbero andare avanti per tutto il corso della stagione in questo emozionante testa a testa, come successo oggi tra Charles Leclerc e Verstappen. "È stata unagara altamente strategica di Max, corsa senza chiedere troppo alle gommee assicurandosi di averne abbastanza nel finale di gara per attaccare - ha detto -. ConCharlesè stato un gran gareggiare, fantastico osservarli e fortunatamente è riuscito a resistere".

Su Perez

Horner ha poi parlato della gara di Sergio Perez, quarto al traguardo: "Per Checo è stata una gara assolutamente di delusioni, ha fatto un giro di qualifica incredibile per centrare la pole, poi l'ha tradotta al via in una leadership e ha controllato la gara brillantemente. Il pit stop l'ha fatto al giro che avevamo individuato prima della gara, poi è uscita la safety car e oggi è stato molto sfortunato. Per il team è un gran risultato essere tornato dopo gli episodi deludenti del Bahrain. Tutti hanno lavorato sodo nell'ultima settimana per capire e risolvere il problema che abbiamo avuto".