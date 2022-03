La Ferrari e il mistero di John Elkann: il giallo sul suo silenzio

Archiviata la campagna d’Arabia – tre settimane nel deserto tra l’ultima sessione di test, il GP Bahrain e quello saudita –, la Ferrari si ritrova in cima alla classifica dei costruttori «con più punti di Mercedes e Red Bull messe assieme», precisa Mattia Binotto , e i due piloti davanti a tutti nel Mondiale. Si è presa quattro podi su sei, una vittoria su due, due bonus del giro veloce su due, 78 punti su 88 disponibili. In tutto questo c’è anche molto di Carlos Sainz , nonostante non sia ancora del tutto a suo agio con la F1-75. Ci si può stare, no?

Gli eventi si sedimentano soffocando la memoria, ma non ne serve troppa per ricordare quale fosse l’obiettivo della Ferrari solo due settimane fa: «Ridurre il ritardo da Mercedes e Red Bull, vincere qualche gara, fare podi con regolarità e partecipare alla lotta per il vertice». Non sembrava poco e ora che l’Arabia Saudita (anche un po’ rabbia saudita per il successo sfumato di poco) ha confermato l’assoluto spessore della doppietta iniziale di Sakhir, si può dire che la Ferrari – questa squadra, questa macchina, questo Leclerc – siano da Mondiale. Nel senso che abbiano tutte le capacità e i mezzi per andare a prenderselo.

Il silenzio di John Elkann

L’unica nota stonata è finora relativa al silenzio assordante del presidente John Elkann, rimasto muto dopo l’exploit al debutto e dopo la conferma di una competitività che non poteva essere data per scontata. Ciò finisce per dare l’impressione di un top-management preso in contropiede e rimasto basito dal successo come se si aspettasse il suo contrario, e di certo non è così. Non è così, giusto?