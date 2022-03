F1, Steiner: "L'incidente di Schumacher costerà fino a un milione di dollari"

ROMA - La macchina spezzata in due dopo uno schianto a oltre 240 km/h e Mick Schumacher che ne esce quasi miracolosamente illeso. Il Gran Premio dell'Arabia Saudita della Haas è stato per metà apprensione e per metà orgoglio con il secondo piazzamento in top 10 di Kevin Magnussen. Ora però è tempo di conti per il team americano, che - come tutte le scuderie - è sotto regime di budget cap. C'è infatti un limite alle spese che i tecnici possono affrontare durante la stagione e Günther Steiner, team principal, parla proprio di questo a "RaceFans.net": "Il cambio è andato, l’intera carrozzeria da buttare, il radiatore è distrutto. Calcolo il danno tra il mezzo milione e il milione di dollari".