F1, Ricciardo: "Contento di tornare in Australia, spero nella nuova pista"

ROMA - Si torna a casa di Daniel Ricciardo . La Formula 1 tra due settimana farà infatti tappa in Australia, precisamente a Melbourne, per la seconda gara della stagione. Il pilota della McLaren si presenta però all'appuntamento più atteso nel continente senza alcun punto conquistato in classifica dopo il 14esimo posto in Bahrain e il ritiro a Jeddah. Ricciardo cerca dunque il positivo in questo periodo grigio della McLaren: "Sono felice di gareggiare a casa. Non possiamo ancora promettere nulla , ma continueremo a lavorare duro. Arriveranno tempi migliori", ha detto l'australiano ai microfoni ufficiali del Circus.

Le parole di Ricciardo

Per quanto riguarda il Gran Premio dell'Arabia Saudita, Daniel Ricciardo non sa ancora cosa sia andato storto per l'esattezza: "A naso direi che è stato l'albero di trasmissione, ma non sono un meccanico, quindi non credetemi sulla parola. Avremmo potuto ottenere doppi punti, risultato fantastico per il weekend. Abbiamo ancora molto da fare, ma ci sono sicuramente dei progressi, il che è positivo. Spero che la pista ci sia favorevole". Tra il presente e il Gran Premio d'Australia ci sono però ancora tanti giorni per la casa di Woking da dedicare alla messa a punto della MCL35M, che finora in pista ha lasciato molto a desiderare.