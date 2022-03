F1: il Gp di Las Vegas in calendario dal 2023, si correrà sabato sera

Le parole di Domenicali

Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, ha parlato in occasione dell'annuncio del nuovo Gran Premio: "Per la Formula 1 è un grande momento, lo dimostra questa terza gara in calendario negli Stati Uniti, un segnale di crescita e appeal del nostro sport. Las Vegas è una destinazione conosciuta nel mondo per il divertimento, l'ospitalità, le emozioni e la famosa Strip. Non c'è un posto migliore per una gara di F1 che non sia la capitale dell'intrattenimento globale, non vediamo l'ora di iniziare".