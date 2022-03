F1, Verstappen candidato come sportivo dell'anno ai Laureus Awards: oggi il voto

ROMA - Max Verstappen è stato nominato come 'Laureus World Sportsman of the Year' 2022. I premi dell'associazione sportiva inglese, istituiti nel 2000, saranno assegnati oggi, con il campione del mondo in carica per la Formula 1 che deve però vedersela con sportivi di primissimo piano, come Robert Lewandowski, Novak Djokovic, la stella del football americano Tom Brady, Caeleb Dressel per il nuoto USA e Eliud Kipchoge (maratoneta etiope). Verstappen deve così superare questa concorrenza per aggiungere l'ennesimo riconoscimento a un 2021 da incorniciare.