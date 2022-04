F1, Marko: "Ferrari al nostro livello, ma scelgo sempre Verstappen"

R OMA - La Formula 1 è solo alle sue prime due gare, ma il duello tra Red Bull e Ferrari è già conclamato . Max Verstappen e Charles Leclerc si sono ripetutamente avvicendati alla guida dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita, con Checo Perez e Carlos Sainz a battagliare per il podio. È il monegasco della Rossa a mostrarsi più a suo agio sulla F1-75 , aspetto che il consulente della Red Bull, Helmut Marko, sottolinea all'emittente austriaca "ServusTV": "L'anno scorso Sainz ha battuto Leclerc, ma quest’anno Charles è forma smagliante . Ciò sta a significare che non si può aspettare un aiuto dallo spagnolo. La loro situazione è la stessa che abbiamo noi, con un certo numero uno all’interno del box. Ma la Ferrari è ai nostri livelli ”.

Verso l'Australia

Per il prossimo round di questo spettacolare inizio di stagione si dovrà però aspettare il prossimo fine settimana, quando il Circus farà tappa a Melbourne per il Gran Premio d'Australia. Le scuderie hanno dunque poco meno di una settimana per correggere i propri difetti. Per la Red Bull questo potrebbe tradursi in un miglioramento nei cambi di direzione, mentre per il Cavallino ci si concentrerà soprattutto sulla velocità massima sul rettilineo, un punto chiaramente a favore della scuderia di Milton Keynes che è riuscita a vincere con Verstappen a Jeddah, sul circuito cittadino più veloce al mondo.