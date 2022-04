F1, Verstappen: "Nel 2021 tanta pressione, ma bella la battaglia con Hamilton"

ROMA - Max Verstappen ha rialzato la testa dopo il weekend disastroso dell'esordio in Bahrain. Il pilota olandese si è infatti aggiudicato la sfida con Leclerc in Arabia Saudita, tornando a sorridere così come nel 2021, anno della storica lotta con Lewis Hamilton: "Da parte mia, mi è piaciuta la battaglia. In ogni singolo weekend di gara sapevi che dovevi combattere contro di loro. Non potevi permetterti mezzo errore altrimenti sarebbero stati in vantaggio. Viceversa, loro non potevano fare sbagli, altrimenti andavamo in vantaggio noi. C’era tanta pressione su entrambi i box, dovevamo cercare di essere perfetti, ed è molto difficile farlo ogni singolo fine settimana, ma mi è piaciuto molto“.