F1, Horner: "Reazione eccezionale del team dopo il Bahrain"

ROMA - " Dopo le difficoltà del primo weekend in Bahrain, la reazione del team è stata eccezionale . Il supporto che abbiamo avuto dalla fabbrica per tutta la settimana, insieme a quello dei meccanici e degli ingegneri, ed al modo in cui hanno lavorato su queste auto in condizioni difficili, è stato assolutamente di prima classe. A Jeddah Max li ha ripagati nel miglior modo possibile con una grande vittoria". Christian Horner ha elogiato il lavoro della Red Bull dopo la prima gara della Formula 1 in Bahrain, dove Max Verstappen e Sergio Perez sono stati costretti al ritiro per problemi alla monoposto. Nella tappa successiva, in Arabia Saudita, l'olandese è riuscito a conquistare la vittoria davanti a Charles Leclerc . "È stata una gara talmente aperta tra noi e la Ferrari che il margine era molto sottile - ha aggiunto -. È stato un sollievo vedere la bandiera a scacchi, anche se mi sarebbe piaciuto vederla tre giri prima ".

Su Perez

Il team pruncipal della scuderia di Milton Keynes ha poi parlato del quarto posto di Sergio Perez, reduce dalla pole position del sabato: "È stata un'immensa sfortuna per Checo. Era partito bene, stava controllando la gara e l’avrebbe anche vinta senza quell’intervento della Safety Car. A volte lavorano per te, altre volte vanno contro di te. È deluso, ma è rimasto sempre lucido. Sa che non avremmo potuto fare nulla, ma sono certo che riotterrà fiducia non appena rifletterà su quanto ha fatto in quel weekend, con quella pole strepitosa conquistata. È stato veloce anche in gara, quindi so che è frustrante per lui, ma ne trarrà ancora molta fiducia".