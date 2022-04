F1, Ricciardo: "Tornare a casa sarà fantastico"

ROMA - " Sono entusiasta di tornare a casa, davvero . È passato del tempo, ho sentito che i biglietti sono andati a ruba e ci sarà un'atmosfera fantastica, quindi non vedo l'ora. Ci tengo personalmente alla gara di Melbourne perché sono australiano: è un privilegio per me ". Sono queste le parole ai canali ufficiali della Formula 1 di Daniel Ricciardo , pilota McLaren di Perth, che si prepara - anche emotivamente - al Gran Premio d'Australia, che per lui ha un sapore speciale. "Anche Verstappen è elettrizzato. Ogni pilota adora Melbourne, anche come evento in generale".

Le parole di Ricciardo

Il tracciato in Australia è cambiato dall'ultima volta che ha ospitato la Formula 1. Era il 2019 e da allora la pista è stata resa ancor più veloce e i punti di sorpasso sono aumentati. "È emozionante - ha aggiunto Ricciardo - vedere queste modifiche. Si creeranno nuove opportunità di sorpasso. Penso che questo nuovo design dell'Albert Park possa rendere ancor più spettacolare la gara. È sempre stata una pista stretta, quindi cercheremo di sfruttare di più la scia, per avere più possibilità di sorpasso in frenata". Il pilota della Papaya andrà dunque a caccia di punti a Melbourne per cancellare lo zero dalla sua classifica piloti. Il Gran Premio d'Australia potrebbe dunque essere un'opportunità interessante per lui, se letto in questa chiave.