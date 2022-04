F1 Gp Australia, diretta qualifiche: dove vederle in tv

MELBOURNE - Scattano le qualifiche del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Dopo lo strepitoso avvio di campionato, la Ferrari proverà a confermarsi anche sul tracciato di Melbourne per dare continuità al proprio percorso di crescita. Percorso che anche la Red Bull sta provando a intraprendere, dopo che la vittoria di Jeddah da parte di Max Verstappen ha ridato fiducia all'ambiente dopo il doppio ritiro nel primo GP in Bahrain. Ancora tante, invece, le incognite legate alla Mercedes. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 9 aprile alle ore 5, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 8. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 15:30. La gara, invece, è in programma domenica 10 aprile alle ore 7, oppure in differita su TV8 dalle ore 15:15.