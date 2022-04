F1, Alonso: "Lottavamo per la pole, sfortuna allucinante"

MELBOURNE - È affranto Fernando Alonso al termine della sessione di qualifiche del Gran Premio d'Australia . Il pilota della Alpine stava vivendo una giornata molto positiva, ma un problema idraulico in Q3 lo ha portato fuori di pista fino a sbattere contro le barriere, e sarà quindi costretto a partire dalla decima posizione. "Ero in lotta per la pole, avevamo margine e altri set di gomme a disposizione, e quel giro era meglio di quello della pole provvisoria. È frustrante, è allucinante la poca fortuna che abbiamo avuto. Ogni volta, se deve succedere qualcosa, puntualmente succede. Stavamo facendo il miglior weekend da anni", il commento dell'iberico a Sky. Il suo incidente ha provocato un'inevitabile bandiera rossa, che ha penalizzato il suo connazionale Carlos Sainz , il quale si è visto non conteggiato il suo giro migliore.

Le sensazioni per la gara

Ovviamente la decima posizione ridimensiona notevolmente le prospettive di un ottimo risultato in gara per Alonso, con la sua Alpine che fino a quel momento ha stupito tutti: "Non abbiamo portato troppe novità, siamo semplicemente più competitivi in questa pista. C’è la possibilità di sorpassare, ma nell’ottica di fare qualche punto, non certo per il podio", l'amara constatazione dello spagnolo sulla gara di domani.