Ferrari, Gp Australia: pole di Leclerc sotto investigazione, cosa rischia

MELBOURNE - La pole position di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Australia è a rischio. Il pilota della Ferrari ha conquistato il diritto di partire dalla prima casella in griglia nella gara di domani, rifilando quasi tre decimi di distacco al rivale Max Verstappen, secondo. Ma la FIA ha ravvisato un'irregolarità nell'in-lap, ovvero nel giro di rientro ai box al termine della sessione: in particolare, il numero 16 non ha rispettato il delta necessario, risultando troppo lento e violando l'articolo 33.4.

Cosa rischia il monegasco

La regola dice che una vettura non può per nessun motivo e in nessuna occasione viaggiare troppo lentamente, in un modo che possa generare un pericolo potenziale per gli altri piloti. Inoltre, anche Yuki Tsunoda e Guanyu Zhou sono stati convocati per lo stesso motivo. C'è da dire, infine, che solitamente tale tipo di infrazione viene punito con una semplice reprimenda, per cui non dovrebbe essere a rischio la pole di Leclerc.