F1, Verstappen mastica amaro: "Sarà difficile rimontare questa Ferrari"

MELBOURNE - Ancora un ritiro, ancora uno "0" al termine di un weekend di gara, ma soprattutto ancora un problema di affidabilità per la sua Red Bull. Max Verstappen esce con le ossa rotte dal Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il motore della sua monoposto ha infatti ceduto, per la seconda volta in stagione, a dieci giri dal termine della gara, costringendolo ad un altro, doloroso ritiro. "Non so cosa sia successo, nel complesso è stato un weekend negativo", ammette l'olandese ai microfoni di Sky Sport. Che poi aggiunge: "L’affidabilità può essere un problema in ottica campionato? Ora siamo molto lontani, sarà un compito molto difficile rimontare".