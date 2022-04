F1, Perez: "Peccato per Verstappen, siamo sfortunati"

MELBOURNE - Sergio Perez è il volto sorridente della Red Bull, nel Gran Premio d'Australia valido per il terzo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota messicano ha infatti chiuso con un buon secondo posto, seppur molto lontano da Charles Leclerc. Ma inevitabilmente pesa come un macigno il ritiro di Max Verstappen a dieci giri dal termine per un guasto al motore; punti pesanti persi anche in ottica mondiale. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, Perez ha commentato: "È un peccato per il team con Verstappen, sarebbe stato importante il doppio podio: in questo avvio di stagione siamo stati davvero sfortunati".