F1, Horner: "Gara frustrante, Ferrari ha fatto un campionato a parte"

MELBOURNE - La Red Bull esce con le ossa rotte da Melbourne, in cui si è corso il Gran Premio d'Australia. Nonostante il secondo posto di Sergio Perez, infatti, l'attezione è rivolta maggiormente sul ritiro di Max Verstappen, e su una generale incapacità di lottare contro la Ferrari di Leclerc. A proposito di ciò, Christian Horner ha commentato: "È stato disperatamente frustrante, anche perché non abbiamo avuto il ritmo per battagliare con Charles. La Ferrari era in un campionato a parte". In riferimento al ritiro di Verstappen, il team principal della Red Bull ha dichiarato: "È frustrante non aver conquistato alcun punto, e non penso che quello che è accaduto sia legato ai cambiamenti che abbiamo apportato prima della gara. Non sappiamo ancora quale sia il problema, ma non credo che sia legato al motore. Potrebbe essere un problema di carburante o idraulico, ma abbiamo bisogno di recuperare la macchina e indagare. Dobbiamo andare avanti, non possiamo accettare i ritiri".